◎加利混陸製口罩 今起接受退貨

口罩國家隊之一的加利科技，自中國大陸進口逾337萬片非醫用口罩，改標後以醫療用口罩混入政府實名制銷售，引社會譁然。

◎丁允恭爆醜聞 綠營粉專痛批：真丟臉有多遠滾多遠

總統府發言人丁允恭今被周刊爆料過往渣男行徑，不僅劈腿逼墮胎，還把高雄市政府新聞局辦公室當砲房，丁允恭今已請辭獲准，仍引發社會議論。綠營側翼粉專「只是堵藍」也不護短，痛批真是丟臉，呼籲民進黨別救他，讓他去旁邊烘乾。

◎易飛網攜手韓國觀光公社、台虎 推韓國微旅行 9／19首航

全台首發韓國微旅行即將啟航，旅遊電商易飛網今（9/9）宣布攜手與韓國觀光公社、台灣虎航推出「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行，9月19日升空飛往韓國濟州島上空並折返台灣，旅客除享有一系列經典且別有風味的韓式體驗外，更可獲贈韓國不限航點機票，讓國內哈韓族重溫出國悸動，限量100個機位，預計9月11日中午12點於易飛網網站開賣。

◎龍洞大浪捲走釣客 遺體漂流至宜蘭終尋獲

新北市貢寮區龍洞岬步道三支礁岩處於6日發生一起釣客落海事件，有民眾發現釣客遭大浪捲走趕緊通報警消，但救護人員到場時，已不見釣客蹤影，現場因風浪過大，導致船艇無法下水搜救，而海巡人員於今早在宜蘭梗枋外海3海浬處，發現一具特徵符合落水釣客的遺體，目前警方、家屬已趕去現場確認身分，詳情仍待進一步確認。

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(中時新聞網)