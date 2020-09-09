喝水的六大時機。（高敏敏營養師提供）

沒有口渴也應該要喝水！營養師高敏敏表示，身體缺水恐影響代謝、讓人昏沉疲憊，甚至容易誘發心血管疾病，因此分享「喝水的6個時機」，提醒民眾規律補水，小口喝讓腸胃好吸收，而起床來杯水，還能刺激腸胃，讓你排便超順暢。

高敏敏表示，人體血液中有70％是由水組成，當我們呼吸、流汗的時候，身體會不斷排出水分，如果沒有適時補水，恐讓血液越來越濃稠，進而容易誘發心血管疾病和提高中風的風險，因此特別分享「喝水的六個時機」，而一杯水約250至350毫升。

高敏敏指出，起床先喝杯水，可刺激腸胃蠕動，排除體內廢物，讓排便更順暢；做事前喝水能提神醒腦、增加效率；而在午餐飯後來杯水，可以解油膩，且對於腸胃消化有幫助；下午3點喝一杯水可將焦躁、疲憊和昏沈趕走。

高敏敏也說，在吃晚餐前的1小時先喝杯水，可以降低食欲，避免暴飲暴食，稀釋晚餐的鈉含量，減少腎臟負擔，使水腫發生的機率下降，最後在睡前喝杯水，則可以讓血液暢通，預防中風發生。

高敏敏補充，每人每日要補充多少水分，可以直接將體重（公斤）乘以30至40毫升，舉例來說，一個50公斤的成年人，每天所須補充的水分約是1500至2000毫升。

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(中時新聞網)