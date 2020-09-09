錯過季後賽首輪的隆多，今天在湖人與火箭系列賽第3場展現出老將價值，第四節助攻、抄截與三分球樣樣來，幫助球隊逆轉超前，加上詹姆斯與安東尼戴維斯的強悍攻擊，湖人最終112比102摧毀火箭，取得2比1領先優勢。

隆多光是在第四節就貢獻了12分、5助攻，外加兩顆三分球，寫下個人季後賽生涯助攻次數1000次的紀錄，整場比賽21分、9助攻，成為湖人能夠獲勝的關鍵人物。

火箭上半場打完領先3分，第三節詹姆斯與安東尼戴維斯的防守讓火箭攻勢受到重挫，尤其是詹姆斯在第三節結束前的追魂鍋更是讓火箭氣餒，36分、7籃板、5助攻、4阻攻，繳出一張全能成績單。

入選年度防守第一隊的「一眉哥」安東尼戴維斯，手感發燙13投9中，26分、15籃板、6助攻，庫茲瑪14分。

火箭上半場攻下64分，下半場只得到38分，整場比賽僅8名球員上場，所有攻防重擔都落在5位球員身上，導致最後階段體力放盡，腳步跟不上對手，輸得不冤枉。哈登33分、9籃板、9助攻，韋斯布魯克30分、8籃板、6助攻，傑夫格林16分，艾瑞克戈登與康寧頓各10分。康寧頓在第四節的一次防守中頭部撞在安東尼戴維斯的肩膀，直接退場休息，讓火箭的戰力幾近崩潰。

(中時 )