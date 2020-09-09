男星宥勝近期積極經營Youtuber頻道，樂於分享生活日常的他，不吝嗇拍影片分享他與家人以露營車為家的生活，而日前適逢七夕情人節，宥勝也特別為老婆蕾媽準備驚喜，要下廚給愛妻吃，但事實卻是困難重重，蕾媽還特別出手救援，最後，宥勝在影片尾端有感而發，掩面道歉「自以為很厲害」，還落下男兒淚。

宥勝近期積極經營Youtuber頻道，分享帶著妻小展開以露營車為家的生活。（圖／本報系資料照片）

宥勝日前帶著家人現身墾丁馬場，當時適逢七夕情人節，宥勝想為老婆下廚，驚喜準備牛排大餐，但身為廚房新手的宥勝來說，切菜、下廚卻是一波三折，讓宥勝崩潰直呼：「我宣告放棄」，蕾媽最後看不下去，還特別出手幫忙。

不過蕾媽仍貼心對宥勝說：「我覺得一起做菜是一種浪漫」，最後在夫妻合作之下，終於做出牛排，宥勝還自嘲牛排煎太熟「是（和）橡皮筋差不多」，同時他也感性對老婆說：「謝謝妳在身邊，都可以把什麼狀況可以轉成一個滿愉悅的結果。」

宥勝事後感性拿攝影機記錄心情，他突感嘆說：「突然覺得很對不起大家，尤其是很親近我、幫助我的一些朋友」，宥勝自認他是很自負的人，覺得他學什麼都很快、做任何是都很辛苦，但宥勝下秒感性說：「但事實上沒有蕾媽、沒有大家、沒有剪接師，根本就沒有這個頻道。」

宥勝不禁哽咽說，蕾媽每天都在幫忙收拾東西「沒有她的話，我根本什麼都拍不成」，宥勝自責嘆：「我還覺得做這種（家事）工作很簡單、只是繁瑣而已，誰不會」，同時，宥勝還認了「自以為自己很厲害，自以為都是自己的功勞，自以為自己最辛苦，對不起」，他說完掩面擦淚，畫面揪心。

最後煮到哭的情人節大餐！讓人崩潰的驚喜計畫｜車居人生#19【宥勝去哪兒】

(中時新聞網)