家長控訴，凱斯幼兒園老師將孩子用棍子痛打、拖行撞桌腳，導致手腳多處瘀青。（北市議員黃郁芬研究室提供／張穎齊台北傳真）

拔舌地獄幼兒園！北市私立凱斯幼兒園，是年收數十萬學費的知名貴族學園，卻驚爆老師種種令人髮指的暴行，家長9日出面淚訴，自家孩子遭老師天天輪流海扁，逼吃嘔吐物，還會拖行孩子以致手腳多處瘀青，更恐嚇不得告狀，否則拿剪掉舌頭、爸媽死掉。北市教育局與凱斯董事長王永弘截至上午11時均表示「還在擬聲明稿」。

北市議員黃郁芬偕同陳情家長與看不下去的老師，共同揭露凱斯幼兒園涉及不當管教、甚至疑有超收超載、違法使用空間與分科教學的問題。黃郁芬指出，此事發生在去年7、8月，家長已向市府檢舉，社會局與教育局都知情，第一時間仍放任惡質老師繼續教導孩子，園方也涉嫌包庇，如今雖已被解聘，但2名問題老師竟還成功轉職其他幼兒園。

「恐嚇孩子若說謊，就用剪刀剪掉舌頭！」家長呂小姐痛陳，老師會因孩子吃飯太慢而強迫塞食，逼吃不喜歡的食物，若孩子吐了，還會叫他盛回飯碗逼迫吃掉；此外還會拖行孩子、讓孩子的腳被撞到多處瘀青，將孩子的價值觀徹底扭曲。

家長陳小姐淚批，孩子因偷看到老師拿棍子打罵、前後拖拉其他同學撞桌腳，被老師發現，就被老師抓到教室裡關燈恐嚇「如果你敢說出去，你爸爸媽媽都會死掉」、「你家會變得很窮」等，導致孩子從去年6月開始莫名肚子痛，7月開始每天嘔吐，多次掛急診、轉診，醫生稱孩子是壓力過大造成胃食道逆流，還有血尿情形，需心理輔導。

挺身而出揭發惡質老師劣行的離職林老師控訴，幼兒園司機暴怒、超速、搥打方向盤，司機宣稱「凱斯超載也沒加錢給司機」、「我要把你們載到不見，反正凱斯也管不到」，凱斯也未依法讓司機與隨車人員每年參與交通安全講習，罔顧學童生命安全；另也以分科方式濫收學費，更未獲准、長期違法教授國語、數學等科目，逃避稽查。

家長王先生說，凱斯幼兒園與建國分校都有超收的問題，面對教育局來稽查時，除將國語、數學等教科書收起來，還會叫學生躲在5樓、躲避超收的稽查。

「教育局竟要求園方不準提供監視器畫面給家長，否則嚴辦！」黃郁芬痛批，教育局不僅沒有主動請家長到局說明調查，還辯稱從未取得監視器畫面，但社會局的回覆卻打臉，稱教育局有附上監視器的檔案，調查如此草率，孩子的受教權誰把關？

(中時 )