總統府發言人丁允恭遭爆，在擔任高雄市政府新聞局長期間，雖與前妻嚴婉玲訂婚，仍劈腿一名電視台女記者，兩人還多次在局長室辦公桌上發生性行為。局長室淪「砲房」，讓前新聞局長王淺秋、鄭照新都跳出來喊話。

丁允恭前女友向《鏡週刊》爆料，交往時被要求穿短裙、網襪進出新聞局長辦公室，讓她相當丟臉，「好像妓女一樣」，還多次在辦公桌上發生性行為，交往期間更曾為了丁允恭3度墮胎。

事情曝光後，王淺秋驚嚇連連，在臉書表示曾用過該辦公室一段時間，後面還有一間有床的休息室，一踏進去就聞到濃濃陳年煙味還有霉味，「現在才知道原來還有這一味！真是太噁心了」。另一位在韓市府時代的新聞局長鄭照新，也在臉書強調，自己都在茶几批公文。

鄭照新曬出在局長室受訪畫面。(取自鄭照新臉書)

對此，丁允恭表示，有關報導，儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾。對此本人深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

不過從鄭照新臉書照片來看，高雄市政府新聞局長辦公室相當寬敞，而回顧過去照片，丁允恭辦公桌雖然擺滿公文、雜物，但仍可看見桌面其實不小。只是把辦公室當砲房，也讓網友直呼噁心，「內心毫無尊重這份工作，沒錢去旅館嗎？」「就怕這只是冰山一角啊」「渣男無誤」。

(中時新聞網)