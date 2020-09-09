利用GPS等科技設備偵查犯罪將有法律依據，法務部為能大量運用科技設備或技術偵查犯罪，制定《科技偵查法》草案，8日起在法務部網站公告5天，未來立法院審議通過後，偵查犯罪使用的監視、攝錄與追查位置的科技設備，都有使用法源，避免如海巡署士官長利用GPS查緝私菸被判刑的事再次發生。

海巡署士官長王育洋在2014年利用GPS查緝私菸，被裝設GPS的貨車司機控告王妨害祕密罪，王育洋被判處拘役50天、緩刑2年確定，最高檢署察2度非常上訴都被駁回，引發利用科技設備辦案的爭議。

科技偵查法草案共有28條，規範了偵查機關使用監視、攝錄與追查位置等科技設備或技術實施蒐證及調查的聲請、核准、期間、事後通知等程序。數位證據之蒐集與保全的方式及範圍。對於依科技偵查法所進行的裁定或處分的救濟。

此外，草案中也規範了法律施行前所進行的調查，在法律施行後的證據能力。法務部認為，設備端通訊監察的規定，因屬對於秘密通訊自由、隱私權及資訊科技基本權之重大干預，而且不在現行通訊保障及監察法授權範圍內，在科技偵查法施行前，應不得實施這些偵查作為，自無須在個案審酌其證據能力。換言之，科技偵查法通過施行前，利用草案中所指的科技設備偵查，所得的事證都不具證據能力。

(中時 )