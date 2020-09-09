安全科學認證機構UL（Underwriters Laboratories）宣布聯合再生能源（3576）的儲能系統通過UL 9540標準的測試認證，成為全球大型工商業用儲能系統的UL認證首例。UL 9540是全球第一本針對儲能系統的安全標準，亦是國際上評估儲能系統的安全性認可標準。

聯合再生能源是目前全台最具規模的太陽能公司之一，鑑於能源發展趨勢，亦著力在儲能系統的開發，尤其是電化學的鋰電池儲能方面。此次聯合再生能源在全球的大型工商業用儲能系統拔得頭籌，獲UL認證認可，顯示擁有符合國際規範的發展實力，未來，可望將台灣的綠能產業鏈推向國際。

UL 9540是國際上儲能系統的主要安全依循，目前已發展至第二版。該標準並無限定使用的電池系統種類，其將針對電力儲能系統本身進行全面性的審查，包含電性、機械、液體流動、環境測試等，其中也引用許多關鍵技術的標準與規範，例如鋰電池必須通過UL 1973；變流器必須通過UL 1741、IEEE 1547等。此外，UL也針對儲能系統的熱失控提出UL 9540A的評估方法標準，以進一步提供儲能系統需要的防護措施參考。

(工商 )