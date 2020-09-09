美國海關與邊境保衛局（CBP）官員傳出，準備下令禁止進口中國新疆地區的棉花及番茄，並指上述產品的生產過程涉及強迫勞動。此舉將打擊中國上述兩項主要大宗商品的出口，並預計CBP還將宣布針對其他五項涉及強迫勞動的新疆產品進口禁令。

路透報導，CBP發言人表示，川普政府原本預計於美東時間8日宣布該項行動，但由於日程安排問題，已延遲到本周稍後宣布。

CBP執行副局長Brenda Smith表示，有合理但非確鑿的證據顯示，與新疆出口的棉紡織品及番茄相關的供應鏈中，存在強迫勞動的風險，該局將繼續進行調查，以補齊證據缺口。進口禁令生效後將適用於涉及棉花的整個供應鏈，包括棉紗、紡織品與服裝，以及該地區出口的番茄、番茄醬及其他製品。

Brenda Smith指出，美國法律要求CBP在有強迫勞動指控時扣押貨物，例如來自非政府組織的指控。

上述禁令可能會對美國零售商和服裝生產商，以及食品製造商產生廣泛影響。中國的棉花產量約占全球的20％，其中大部分來自新疆。中國同時是全球最大的棉花進口國，也是自美國進口棉花最多的國家。

(工商 )