玖壹壹相隔兩年推出最新大碟《LOCAL》，同名主打歌〈LOCAL〉邀來家喻戶曉的Local King吳宗憲、Local Queen林美秀助陣。吳宗憲在MV中飾演傳統理髮廳師傅，在造型、表情上面相當逗趣，用獨特的幽默讓畫面更熱鬧。健志說：「憲哥表情很道味！」洋蔥表示，歌曲第一次出來就想到要找憲哥，因為他是Local King！洋蔥則給自己舞蹈表現80分，認為這次很簡單、大家都能跳。

林美秀化身熱炒店老闆娘與團員搞笑對戲，更難得展現完美舞技，舞蹈老師現場教學僅短短5分鐘，她就能立刻吸收上場開拍，健志稱讚：「很榮幸，美秀姐跳的比我們好！」雙方默契十足，無論對戲、尬舞都相當合拍，讓林美秀直呼：「很開心、很愉快！三個男生很可愛，是很認真的年輕人！舞蹈一下子就學起來了，歌很洗腦，會一直哼！」春風則特別感謝兩位大咖的力挺：「真的很棒！請到本土最Local的兩位大哥大姐很合適。」

玖壹壹第五號音樂作品《LOCAL》，從專輯名稱直接點題，直指這就是一張充滿在地本土、鮮明文化的音樂總匯；隨著9月11日成軍日子到來，正式揭開專輯第一波同名主打〈LOCAL〉，充滿濃濃台式的正宗HIGH歌，逗趣熱舞的節奏、洗腦旋律的歌曲，等於派對必聽的音樂神級組合。

除了在歌詞上帶有娛樂性之外，洋蔥媽媽首度進到錄音室開金口唱歌，哼唱起台語經典民謠〈白鷺鷥〉，而音樂影像由導演胡瑞財操刀，舞蹈、服裝都充滿正港LOCAL的氛圍，舞蹈編排有亞洲蹲、皮帶甩、機車騎，服裝則以「古著風」的造型呈現屬於本土的T-POP，MV場景則包括熱炒店、傳統市場、廟口、檳榔攤、理髮廳、棒球場等, MV將於9月11日下午13:00 在YouTube頻道正式上架。

玖壹壹新歌〈LOCAL〉請來吳宗憲助陣。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹新歌〈LOCAL〉請來林美秀助陣。（混血兒娛樂提供）

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