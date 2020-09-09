昔日以女團「女F4」出道的性感女星Amy葉庭蓁，在團體解散後轉戰電視圈，改行當起通告藝人，近來上節目時透露曾欠下兩百萬債務，但為了還清債務竟答應前經紀人拍裸照，如今回想起來讓她不時警惕自己：「不要再做蠢事了」。

Amy日前上節目《小明星大跟班》時，分享之前被騙拍裸照一事，她表示前經紀人聲稱幫她接了「山上拍時裝」的工作，未料卻是載到沒收訊的海邊，並拿出泳裝照要她穿好後拍攝，沒想到拍到一半時，攝影師竟要求她脫掉泳裝，對此她強烈拒絕，但經紀人表示對方開價三萬多塊，並拿出「切結書」強調照片是攝影師自己收藏，絕對不會外流。

雖然Amy內心極度抗拒拍攝，但為了儘早籌錢還完卡債，因此便妥協拍完裸照，未料對方竟出爾反爾外流到網路上，有這次慘痛教訓之後，讓她呼籲所有人不要輕易相信保密條約，這些都是沒有意義的。

葉庭蓁2008年曾受邀至南韓受訓，無奈女團解散後，曾一度改當藝人助理，有時也會上綜藝節目的通告，雖然父親是知名保全企業董座，但她卻堅持不靠家裡，全靠自己在演藝圈打拚闖出名號。

(中時新聞網)