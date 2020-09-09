國民黨7日召開中評會，有中評委提案國民黨應由高雄前市長韓國瑜、國民黨前主席朱立倫搭配參選2024年正副總統。朱立倫上午參訪故宮回應媒體「2024韓朱配」時自嘲說，現在應該沒有人關心什麼「朱」，只關心「美豬」，不會關心「韓朱」，而是關心美豬會不會含有瘦肉精的問題，政治議題絕對不是民眾關心的重點，民眾最關心的還是食安，所以民進黨一定要說清楚、講明白，犧牲民眾的健康到底換到什麼東西。

針對媒體追問，那是否該「朱韓配」？朱立倫重申，現階段大家關心的是民生健康的議題，韓朱配、朱韓配就當作花絮、玩笑話或民眾一天的新聞，其實真正關心的還是食安、美豬議題，台灣豬是大家最放心、最安心的，呼籲大家多吃台灣豬。

至於韓國瑜被認為可能參選明年的國民黨主席？朱立倫回應，每一位他都表示尊重，但今天要做的是國民黨不斷改革，跟台灣、跟中華民國連結在一起，這時候談任何人事問題，若從現在一直談到明年的主席改選，明年主席改選後再去吵縣市長選舉、吵2024大選，國民黨就幾乎每一天都在政治紛擾中。現在還是把事情做好比較重要，一步一腳印，縣市長就把縣市政做好，民代好好做好監督角色，每一位黨員好好會社會服務，這樣的角度才有希望。

對於媒體持續追問蔣萬安參選台北市長。朱立倫說，現在到台北市長選舉還有2年，大家好好把工作做好，蔣萬安、羅智強或任何一位都把現在的事情做好，國民黨能夠更團結、做得更好才有希望。

(中時 )