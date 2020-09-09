加利口罩公司風波未平，新北市勞檢處今約談公司李姓代表人，查核員工超時狀況；勞檢處專委張享琦表示，根據公司出勤紀錄表發現，多數員工長期超時工作，還有員工單月加班時數達100小時，平均每天加班5小時，且全月無休，但公司大多有給付加班費，還有員工月薪高達9萬元，若查證屬實將依違反《勞基法》開罰，最高100萬元罰鍰。

根據新北市勞工局統計，加利公司員工數約20人，包括6名外籍移工，在新北市算是中小規模的口罩廠；勞工局上周五前往加利科技公司實施勞檢，因遇到刑事偵查無法實施檢查，今早9點加利科技公司委任代表李先生，再次到勞工局配合受檢。

張享琦表示，根據公司出勤紀錄、薪水發放資料發現，有員工單月加班時數達100小時，平均1天加班超過5小時，還有外籍移工全月無休，公司大多有給付加班費，部分外籍移工月薪高達8、9萬元，儘管勞工屬自願性加班，仍違反《勞基法》規定。

張享琦說明，將進一步請公司員工到場說明，若查證屬實，依法可處2萬到100萬元罰鍰；此外勞工局預計2周內全面對新北13家口罩工廠完成勞檢，屆時會再説明勞檢結果。

(中時 )