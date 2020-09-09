國民黨黨代表陳麗旭在全代會聲稱「故宮國寶不是台灣的，而是國民黨帶來的」，主張要故宮門票收入收歸國民黨，引發熱議。前黨主席朱立倫上午到故宮參訪，事後隔空向民進黨喊話稱，不要動不動就切割中華文化跟中華民國，行政院長蘇貞昌也要大方講出來「所有故宮館藏是屬於中華民國的」。

朱立倫說，故宮國寶是屬於中國民國的，所以他一定要強調，國寶是屬於全體國人、中華民國的國寶；但也提醒民進黨朋友，不要遇到中華民國的時候講贅字，遇到故宮的時候就講國寶，不要忘記這是中國民國的國寶。

他說，故宮有非常多的館藏，真的是歷史的寶藏。民進黨政府不要動不動就切割中華文化跟中華民國，中華文化是我們的精華、精隨，我們是中華文化的傳人，行政院長蘇貞昌也要大方講出來所有故宮館藏是屬於中華民國的。

對於陳麗旭的言論引起爭議，朱立倫緩頰表示，每個人情緒上的發言不是重點，要理性面對所有政治問題，任何不理性的發言就當做一笑置之或個人意見。

(中時 )