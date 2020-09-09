統一獅昨日靠郭阜林雙響炮、陳重羽再見安氣走富邦悍將，戰績與樂天桃猿並列第一，今日兩隊再度交手，皆推出洋投應戰，將由泰迪迎戰邦威，這同時也是獅隊保住龍頭的重要戰役，目前僅領先悍將半場勝差，若落敗排名將大變動。

獅隊新洋投泰迪目前僅與樂天桃猿有2場交手紀錄，今日是首度對決富邦悍將，他前2場出賽投5局失3分拿勝投、4.2局失6分無關勝負，不過他挨轟率偏高，累計9.2局被敲4轟，自責分率也是偏高的8.38。

泰迪曾說目前他自隔離出關後，投球姿勢還沒調整到位，今日關鍵戰役是否能找回他過去犀利、有尾勁的球路，也是泰迪要面對的考驗。

而富邦悍將邦威也是上個月加入的新同學，本季4場先發有3場面隊統一獅，拿下1勝2敗，對戰自責分率3.38還算不錯，不過邦威上一戰僅投5局就用掉106球退場，用球數偏高，在中職目前最長局數僅6局，牛棚需要隨時準備。

(中時 )