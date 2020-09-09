交通部航港局9月19日、20日在基隆八斗子漁港遊艇泊區推出「遊艇狂潮」系列活動，將有40艘遊艇齊聚，活動邀請民眾登船，更可報名遊艇自駕、夜宿、一日船管家等體驗。航港局表示，台灣擁有絕佳的位置和資源，遊艇產業也是蓬勃發展，透過活動讓民眾感受到遊艇並非富人專利，而是可以普及化的娛樂活動。

航港局統計，遊艇發照數量以每年約2000張穩定成長，代表遊艇活動人口不斷的有新血投入，希望透過遊艇自駕體驗活動，號召有駕照的民眾共同參與，重溫駕駛遊艇的樂趣。沒有遊艇駕照的民眾，航港局也規劃遊艇搭乘體驗活動，安排基隆在地導覽人員，以漁人視角航行解說，環繞整個基隆潮境海灣，為民眾帶來絕美的視覺饗宴，認識基隆海灣之美。

一般民眾平常難得接觸的夜宿遊艇體驗，只要2000元就能登船睡1晚，享用船上飲食與設施、在遊艇上欣賞夜晚星空，並享受遊艇管家服務。航港局指出，夜宿體驗名額有限，分為9月19日、20日、26日、27日等4個梯次，總共40個名額。

「遊艇狂潮」重頭戲為北台灣最大船聚，廣邀遊艇與帆船船主一同參與，預計會有40艘大小船參與，當天包含海味市集展售，滿足船主各式海上休閒活動、浮潛、海釣等需求。

交通部常務次長祁文中指出，考自用級的遊艇駕照學費約1萬5000元，並通過24小時術科、24小時學科訓練，最終錄取率不會比汽車駕照低。他說，一般民眾先不要想著買遊艇，因為買完還要有專業的團隊管理維運，但幾位好友相約出海或考個駕照，多親近海洋，將遊艇觀光化成為普及的休閒娛樂，才是活動推廣目的。

(中時 )