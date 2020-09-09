索馬利蘭駐台代表處（The Republic of Somaliland Representative Office in Taiwan）今天上午舉行揭牌儀式，外交部長吳釗燮與諸多邦交國使節皆出席見證，吳釗燮親自為索馬利蘭駐台代表姆德引薦，並致詞表示「台灣是你的第二個家！」

穆姆德致詞表示，索國正大力推廣、歡迎國際投資，改善了貿易和投資環境、包括友善稅賦策略，包括在農業、旅遊和礦產等領域的潛能；索馬利蘭正推動與北非、北美與歐洲之間的關係，且是基於自由和民主共同價值的關係。

穆姆德強調，索馬利蘭是個自由民主的獨立國家，和台灣兩國都是民主國家陣營，這樣的關係利基於共同價值、對政治與經濟自由的信仰，將有效推動發展雙邊關係。

索國總統阿布迪也透過影片表示，隨著全球經濟重心移轉，非洲之角、紅海及亞丁灣地區成為國際間矚目的焦點，我們認為現在正是索馬利蘭與台灣及世界各國以共同利益為基礎、強化雙邊關係及推動經貿往來的最佳時機。

阿布迪說，兩國因認同自由民主共同價值而簽訂雙邊協定，亦是基於互助之精神，共同在國際間為區域和平及經濟繁榮作出貢獻。作為國際社會的一員，索馬利蘭的目標是推動並深化民主、提升發展及捍衛國家安全。同時，我們也將戮力促進區域以及改善與週邊國家、非洲地區、乃至於世界各國的關係。兩國同屬民主陣營，共享政治與經濟自由等普世價值，本人殷切期盼台索關係透過互設代表處強化兩國經貿及合作發展。

吳釗燮指出，台灣與索馬利蘭自2009年開始在醫療、教育和海事安全方面進行合作，索國開館是台索關係新篇章，我們期待繼續探索漁業、能源和農業等領域的互惠關係。

(中時 )