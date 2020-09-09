中鋼調漲第四季內銷盤價，以及中鴻(2014)調漲9月熱軋價格，鋼市下半年逐步復甦，鋼鐵股多是10元以及10元以下的低價股，持續獲得市場資金追捧，股價開低走高，表現相對抗跌。

中鴻8月營收32.17億元，月增23.22%、年減4.76%；今年前8月營收237.77億元，年減22.22%。隨著鋼價持續調漲，以及出貨增加，帶動中鴻8月營收站回30億元以上，且將維持獲利。法人預估，中鴻7月在股利挹注下，單月轉虧為盈，8月隨著產品量價齊揚，將維持獲利表現，預期中鴻第三季營運將轉虧為盈。

第三季量價齊揚，新光鋼(2031)公布2020年8月合併營收9.53億元，年增30.63%，維持成長力道。股價站穩30元，持續震盪向上的格局。

鋼管廠高興昌(2008)2020年8月合併營收7745.6萬元，年增9.03%，逆轉下滑的格局，股價亦有好的表現。

鍍面大廠燁輝(2023)調漲9月份鍍鋅和烤漆鋼品價格，每公噸漲700元，且提前調漲11月份外銷價格，每公噸漲30美元，本業可望改善，加上有售地的業外挹注，第三季也有機會轉盈。

另外，鋼筋廠海光(2038)自結8月合併獲利1100萬元，每股稅後獲利0.06元，持續今年以來的獲利步調。

(時報資訊)