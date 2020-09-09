投資人的退出，美股科技股遭大量拋售，導致風險信心受挫，日股下跌至近一周低點。

周三日經225指數晨收跌365點或-1.57%，為22908點，觸及自8月23日以來低點，午休後跌328點。東證一部指數跌25.8點或-1.6%，為1595點。在交易所，採礦股下跌3.87%，石油和煤產品股下跌1.61%。交易所33個分類指數僅一項上漲，其餘下跌。

華爾街科技股繼續下跌，導致那斯達克與費半指數分別跌4.1%和4.7%。美股進入連三個交易日的下挫，導致那指進入修正區間。東京上市的科技股亦出現下跌。

重量級軟銀續下跌5.4%。消息人士告知路透，軟銀不只買進科技股的期權，亦大量買進美科技股。如今美科技股連三日巨幅跌勢亦讓投資人看壞軟銀股價。

科技公司索尼和東京威力科創接下跌約2.5%。

在許多國家出現新冠疫情的升高惡化，沙烏地阿拉伯下調十月份石油售價。日股能源相關個股下滑，帝石(INPEX)跌4.3%，Cosmo能源跌2.3%。

快餐公司Colowide逆勢上漲6%。該公司宣布已成功敵意收購大戶屋，大戶屋跌2.3%。

(時報資訊)