新冠肺炎疫情帶動在家上班上課的趨勢，但辦公室通訊軟體公司Slack上季業績表現，意外地未能反映這個利多因素，受此打擊，周二Slack股後股價一度暴跌20%，目前跌逾18%。

Slack公布，第二財季（截至7月31日）營收年增49%，為2.159億美元，優於市場預期的2.09億美元。淨損為7300萬美元，較去年同期的虧損3.6億元大幅縮小。經調整後，每股損益兩平，優於市場預估的每股虧損3美分。

Slack的整個第二財季都能看到新冠肺炎疫情與相關防疫措施的影響，人們對Slack與Zoom這類線上工具變得更加依賴，但Slack上季營收雖優於市場預期，營收年增率卻不到50%，與前兩季的成長力道（分別為49%與50%）相比只算得上持平，這與視訊會議軟體公司Zoom相比，表現令投資人大失所望。Zoom上季營收與去年同期相比暴增355%。

Slack未公布最新的每日活躍用戶數據，此前該公司曾公布，去年10月的每日活躍用戶數達到1200萬。該公司執行長Stewart Butterfield在法說會上表示，Slack上季付費用戶數年增30%，達到逾13萬個，優於市場預期的12.8萬。

此外，Slack預估第三財季每股虧損介於5～6美分，營收介於2.22億至2.25億美元。分析師預估為每股虧損5美分、營收為2.237億元。此外，該公司預估全年度每股虧損介於13～14美分，營收介於8.7億至8.76億美元。分析師預估為每股虧損16美分、營收為8.723億元。

(時報資訊)