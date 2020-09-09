29歲韓國女模申才恩臉蛋稚氣如少女，身材卻成反比，大長腿、纖細腰身卻有著34E巨乳，性感魅力讓她人氣飆升，IG竟有逼近200萬粉絲追蹤數，而已成人妻的她，因為南韓新冠肺炎疫情持續攀升，多數時間只能躲在家裡，但她美照不停歇，甚至突破尺度，近日洩出床照，一個拉內褲小動作，引發網友暴動。

童顏巨乳女神申才恩，在網路上擁有極高的人氣，而女神已徹底死會，去年11月結婚嫁作人婦，但她仍持續工作並分享火辣工作側拍照，成功轉型為IG最辣人妻，只是新冠肺炎疫情肆虐南韓，近日又爆發第二波疫情，讓她的停工時間更延長，申才恩選擇躲在家裡防疫避險，但她沒忘記粉絲，仍持續透過社群，跟大家分享近況。

申才恩在家躲疫情，卻不改火辣入鏡的習慣，只是服裝換成家居衣物，日前貼出睡衣照，細肩帶加上輕薄短小的布料，讓她豪乳直接從兩側溢出，畫面超級養眼，而本月6日她又po文，表示辛苦了一周，相信難關很快能撐過去，盼大家一起加油。

隨著這篇打氣文，申才恩竟放送福利自洩床照，赫見她穿著家居服躺床，不僅上身背心捲起，下身更是只穿了灰色小內褲，她還加碼隨手往下拉，胯骨幾乎露出，逼近走光邊緣，加上眼神撫媚迷離，讓粉絲超興奮，直呼「Sexy no.1」、「暈船了」。

(中時新聞網)