恒生指數9日早盤低開328點，開盤後跌幅曾縮至175點，不過隨後跌幅再度擴大，一度下跌410點至24,213點，創8月7日以來新低。截至9日上午11時48分，恒指報24,366點，下跌258點，跌幅為1.1％，成交額為658.13億港元。國企指數報9,716點，下跌113點，跌幅為1.2％。

香港信報報導，個股方面，小米早盤一度重挫6.5％，最新跌幅縮至1.8％。瑞聲科技逆市上漲0.9％，比亞迪電子上漲1.9％，丘鈦科技上漲1.9％，舜宇上漲0.7％。

(工商 )