恒指下跌1.2％ 小米跌幅收窄 13:102020/09/09 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒生指數9日早盤低開328點，開盤後跌幅曾縮至175點，不過隨後跌幅再度擴大，一度下跌410點至24,213點，創8月7日以來新低。截至9日上午11時48分，恒指報24,366點，下跌258點，跌幅為1.1％，成交額為658.13億港元。國企指數報9,716點，下跌113點，跌幅為1.2％。 香港信報報導，個股方面，小米早盤一度重挫6.5％，最新跌幅縮至1.8％。瑞聲科技逆市上漲0.9％，比亞迪電子上漲1.9％，丘鈦科技上漲1.9％，舜宇上漲0.7％。 (工商 ) #跌幅 #早盤 #縮至 #下跌 #小米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上證指數半日跌近1.1％ 深成指跌2.2％ 13:042020/09/09 財經 《港股》美股重挫 恆指開跌1.34％ 11:252020/09/09 財經 FAANG等尖牙股盤中跌幅約5％ 特斯拉跳水 美科技股又重挫 04:102020/09/09 全球財經 《商情》需求疑慮 打壓LME期鋅重挫3.7％ 10:002020/09/09 財經 《國際油價》利空重挫 美國原油期貨跌逾7％ 10:002020/09/09 財經 北向資金湧入 外資加速增持A股 04:102020/09/09 產業財經 季漲2％、年漲3.8％ 北市A辦租金 漲幅亞太第一 04:102020/09/09 財經要聞 股價狂瀉 六大科技股市值蒸發逾一兆美元 10:022020/09/09 財經 《美股掃瞄》美股消息面：布蘭特期油跌破40美元 美元站上4周新高 11:252020/09/09 財經 美科技股腹瀉 台股早盤發燒大跌近200點 10:172020/09/09 財經 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 散戶太瘋狂 新債王岡拉克示警：美股不祥之兆 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 護國神山台積電擊退陸廠挖角 啟動史上最大規模徵才 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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