入秋白露天微涼，甘醇鮮美的湯品最能撫慰人心，台灣人愛喝湯成為飲食中重要的一環，據統計台灣民眾每年可以喝掉接近一座石門水庫重量的湯（約1.825億噸），可見湯品受歡迎的程度。為此，王品集團引進的「莆田PUTIEN」餐廳，決定以老母雞、豬大骨、干貝、蝦乾等食材文火慢燉8小時的「翠玉白菜燉軟豆腐」為主角，推出適合2-10人的「摘星套餐」，邀客人品嘗莆田菜:味廣、味多、味濃的百變滋味。

「莆田PUTIEN」餐廳推出的摘星套餐共分2、4、6、10人不同組合；自9/9起至10/31為歡慶莆田20週年慶、新版套餐上市，特別推出雙星獻禮優惠活動：（1）憑莆田官網優惠畫面至莆田用餐並主動出示，享摘星套餐8折優惠（2）消費滿$500送$500現金抵用券，滿$1,000送$1,000，依此類推，現金抵用券限下次抵用）。

莆田菜味多、味廣、底蘊深為其重要特色，「莆田PUTIEN」創辦人-方志忠先生，生長於福建莆田，多年前舉家移居新加坡，出於對家鄉菜的思念以及對食物的熱愛，2000年於新加坡吉真那路開創首家「莆田PUTIEN」餐廳。20年來憑藉對食材品質的追求，和傳統莆田菜烹飪精髓的傳承。2016年王品集團引進台灣後，仍堅持標準選用台灣新鮮在地食材，傳承費工繁複的料理手法，用心呈現樸實卻精彩的功夫菜。

其中莆田最受歡迎必點菜，【莆田至寶-翠玉白菜燉軟豆腐】: 用心挑選上等老母雞、豬大骨，文火慢燉8小時以上，白菜僅取甜嫩津白，加入特製豆腐、干貝、蝦乾，呈現食材原味鮮甜，湯頭醇香回甘、意猶未盡。【蝦苗嫩紫菜】嚴選初次摘採的頭水紫菜，一年當中僅有7天黃金收割期，超過時間摘採口感就會變差，也因口感最嫩身價最高，被譽為紫菜中的黃金。【糖醋松鼠魚】選用約12兩金目鱸魚，將肉骨分離，經繁複刀工處理後入鍋油炸呈自然捲曲、蓬鬆，狀似松鼠尾巴，淋上特調糖醋醬、鮮嫩酥香，是一道色香味兼具的功夫菜。除上述，糖醋皮蛋、酥炒芋心、金銀上湯時蔬、黃金荷葉包也都是烹調手法多樣，但卻保有莆田菜原味特色的餐點，惟有原味才能保留好食材的鮮味、惟有好食材，才能還原食材本身的味道。

(工商 )