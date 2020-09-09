管理學大師麥可波特曾經提出，若企業能夠盡善企業社會責任，可提升競爭力與優勢。法人表示，ESG投資 機會兼顧降低波動及創造超額報酬。

在新冠肺炎疫情催化下，法人更重視能夠承受市場衝擊的永續企業，也讓環境（E）、社會（S）及公司治理（G)主題基金銷售速度於今年加速成長。國泰投顧表示，目前簽署聯合國責任投資原則（PRI）機構家數已超過3,000家，其中包括挪威主權財富基金、日本政府退休金在內，資金規模更突破100兆美元，顯示ESG潛在投資資金浪潮不容忽視。投資人可藉由布局投資流程納入ESG之基金達到「用投資愛地球」的目的，同時也能降低投資組合風險。

國泰投顧指出，在幾個股市動盪年度，如：油價下跌（2015年）、中美貿易（2018年）與新冠肺炎（2020年），MSCI全球ESG領先指數相對於MSCI全球指數也較抗跌；ESG評級較低的公司，2020年每股盈餘下調幅度更大。因此，ESG投資，有機會兼顧降低波動及爭取更佳投資目標。

(工商 )