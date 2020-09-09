從事公益不孤單！高雄建商清景麟建築團隊與台中富宇建設，旗下的基金會，9日聯手做公益，捐助高雄行政區最偏遠的那瑪夏民權國小教育金30萬元和文具，希望「公益同行」，共同為弱勢族群貢獻心力。

高雄建商清景麟建築團隊董事長林聰麟指出，他擔任董事長的上揚國際建築團隊因為代銷台中富宇建設的建案「富宇峰景」，因而與富宇執行長張世欣熟識，更巧的是，雙方都有基金會從事公益，因此，決定一起擴大慈善活動。

林聰麟表示，一個人的力量有限，結合眾人的力量，規模將更大，未來將給合更多志同道合的企業，發揮更多愛心，協助更多弱勢族群。

他說，高雄那瑪夏民權國小是高雄市行政區最偏遠的學校，許多教育資源相對匱乏，因此，從2017年開始，清景麟教育基金會總共投入超過200萬元，成立直笛樂團，聘請老師教導等，「現在的演出，已經可以出國表演了」。

台中富宇建設旗下的富宇慈善基金會，則是在去年的霧峰四德國小木地板修繕之後，今年與清景麟基金會攜手，捐助高雄那瑪夏民權國小整修毀損的木地板，同時與校方合作，9日舉辦一日校外教學，邀請學童參訪台中知名地標國家歌劇院，為學童送上別開生面的開學禮。

富宇建設執行長張世欣指出，富宇董事長張清全也是貧苦出身，因此，在事業有成之後，便積極投入公益慈善事業，取之於社會，用之於社會，關懷並協助弱勢，在行善的路上，期待有更多志同道合的企業同行，整合集團的營建專業和企業資源，為社會帶來更多正向的力量。

他說，高雄那瑪夏民權國小曾於2009年莫拉克風災時，遭土石流覆蓋校舍，部落也慘遭土石毀損，原先設計使用的木地板，因山區潮濕多雨的氣候逐漸毀損，外露的鐵釘，或因地板損壞產生的高低落差，常使學童因此絆倒、或弄傷腳底，成為校園的安全隱憂。

張世欣表示，因此，今年在清景麟教育基金會的牽線下，長期耕耘社會公益的富宇慈善基金會，也投入30萬元經費，作為整建木地板之用，近期可望開始施工，並在今年底之前完工，給予學童一個完善的生活與受教空間。

(工商 )