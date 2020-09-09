台中市政府率六都之先推動「台中戒菸系統智慧客服[email protected]」，9日邀請綜藝大哥大吳宗憲女兒：吳姍儒SANDY出席代言，未料SANDY當場爆料要老爸（憲哥）可以加入戒菸，事後SANDY自嘲「感覺這樣爆料回去完蛋了」，在一旁的台中市長盧秀燕則接口說：「如果憲哥戒菸成功，市長請他吃米其林。」
為協助市民戒菸，台中市衛生局與中山醫學大學附設醫院合作開發「台中戒菸系統智慧客服[email protected]」，9日也邀請45家戒菸合約醫院代表共同發表，並播出代言人吳姍儒首映戒菸宣導短片，不但吳姍儒本尊到場，市長盧秀燕也一起與見證這歷史時刻。
衛生局長曾梓展指出，「台中戒菸系統智慧客服[email protected]」工作，透過智慧機器人幫助民眾達到戒菸目的。吳姍儒提到，每人每天都會使用手機，透過[email protected]小時陪伴，讓戒菸者知道自己並不孤單，操作簡單方便。她也爆料憲哥很可愛，都會躲到陽台去抽菸，為了他的健康，希望他也來台中戒菸。
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(中時 )
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