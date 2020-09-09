林姓裝潢工人被倒塌的牆面砸中，送往醫院急救。（新北消防提供／許家寧新北傳真）

新北市1名65歲林姓工人，今天上午在汐止區長安街一處二樓民宅進行裝潢，疑似施工不慎，屋內一面牆突然坍塌，林男遭牆壁重壓，雙腳骨折，頭部和腹部也被磚石砸到，有多處撕裂傷，送往汐止國泰醫院救治，事故原因有待釐清。

9日上午10點46分，秀峰分隊、汐止分隊獲報有裝潢工人遭壓傷，立即派出4車10人前往救援，初步研判為裝潢施工意外，牆面突然倒塌，林男閃避不及，頭部、腹部被砸中受到重創，警方正進一步調查事故原因，通報勞安單位查明工安相關責任。

(中時 )