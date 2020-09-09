整修牆壁突塌 裝潢工人遭壓雙腿骨折 12:262020/09/09 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汐止一名林姓工人遭牆壁壓傷，雙腿骨折送醫救治。（新北消防提供／許家寧新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林姓裝潢工人被倒塌的牆面砸中，送往醫院急救。（新北消防提供／許家寧新北傳真） 新北市1名65歲林姓工人，今天上午在汐止區長安街一處二樓民宅進行裝潢，疑似施工不慎，屋內一面牆突然坍塌，林男遭牆壁重壓，雙腳骨折，頭部和腹部也被磚石砸到，有多處撕裂傷，送往汐止國泰醫院救治，事故原因有待釐清。 9日上午10點46分，秀峰分隊、汐止分隊獲報有裝潢工人遭壓傷，立即派出4車10人前往救援，初步研判為裝潢施工意外，牆面突然倒塌，林男閃避不及，頭部、腹部被砸中受到重創，警方正進一步調查事故原因，通報勞安單位查明工安相關責任。 (中時 ) #裝潢 #汐止 #牆壁突塌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業女壘》李思詩雙響炮 邱安汝第10勝 22:362020/09/05 體育 影》遭美警狂轟7槍 半身癱瘓非裔男開口講話了 12:252020/09/07 國際 影》羞辱新人證件丟滿地自己撿 傳和碩子公司爆離職潮 真相曝光 09:032020/09/08 財經 蔡依林「雙腿濺血」血染白褲！半夜po照怵目驚心 13:502020/09/06 娛樂 陷落4次 彰基大樓遭勒令停工 04:102020/09/07 地方新聞 美陸鬧脫鉤 台商挫在等 04:102020/09/07 產業財經 大執法紅單炸鍋 雙北3天6464張 04:102020/09/05 地方新聞 緊急安置童竟遭虐 監委將自動調查 18:312020/09/07 政治 《台北股市》盤中焦點股：聯電、第一銅、科妍、燦星網、台達化 10:002020/09/08 財經 客運安全門突開 女墜國道被輾斃 04:102020/09/07 社會新聞 社會熱門新聞 受不了「檢舉魔人」！前319槍擊案檢察官怒提行政訴訟 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 蕭淑慎前男友「虎頭哥」車禍智力退化 借1800萬不還被訴 - 社會 直擊》桃園死亡車禍驚悚瞬間曝 MARCH直撞BMW慘成廢鐵 - 社會 蘆洲惡外婆虐死6歲孫 鐵鍊繞脖再狠拔指甲 法院重判無期徒刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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