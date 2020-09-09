「八百壯士」2018年4月25日在立法院抗議年金改革，爆發警民衝突，甚至有人打傷警察、記者，在舞台上演講的立委吳斯懷等13人因而遭起訴。台北地院今首開庭，吳否認犯罪，他的律師團則辯護說，吳不是指揮官，演說也沒有煽惑犯罪，檢方起訴有所誤會。

2018年4月25日，反年改陳抗團體準備大批鐵鏈、釘耙、繩索、汽油等攻擊性物品，集結在忠孝東路至濟南路間的中山南路，不但丟擲煙霧彈，還以油壓剪、童軍繩等器具，拆除立院大鐵門前的鐵拒馬，企圖攻進立院，警方以人牆護住大門，警民爆發激烈肢體衝突，多人掛彩。

檢方認為，在舞台上演講的吳斯懷、王寶芸，雖為實際參與暴力，但涉嫌煽惑他人犯罪，因此將2人起訴；其餘11名陳抗群眾，則有推擠拉扯員警、搶警盾等行為，甚至有人打傷現場記者，分別遭檢方依妨害公務、傷害罪起訴。

北院今開庭，其中2名被控打記者的被告，以2萬元達成和解，包含吳斯懷在內的其餘11人則都否認犯罪。吳斯懷的律師團辯護說，吳當時在舞台上，無法察見合法集會場所的區域及範圍，演說內容也不涉及煽惑犯罪，主觀上沒有犯意，且舞台上的人來來去去，沒有證據證明吳是指揮官。

其餘被告則都辯稱，案發當下很擁擠，夾在人群中幾乎沒有辦法控制自己的動作，若有搶警盾、拉扯警方的行為，都是因為重心不穩，沒有妨害公務犯意。

其中，被控打傷記者的李姓被告，則稱不知對方朝著他們咆哮，不知他是記者，因《集會遊行法》規定負責人遇到有危害陳抗的人事物時，可予以排除，當時群眾情緒快要失控，現場指揮官有廣播請警察記者離開，他才會去拉對方一把，他甚至懷疑該記者當下沒有採訪權利。

由於大多數被告都否認犯罪，法官處理完和解部分後，庭末諭知全案移審理庭。

(中時 )