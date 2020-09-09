去年7月，侯羽薔層以業餘選手身分拿下ICTSI Pradera Verde女子菁英賽冠軍。（資料照／TLPGA提供）

台灣19歲高爾夫女將侯羽薔上周登上業餘世界排名第一，成為寶島首位業餘世界球後，隨即她找時間和姊姊侯羽桑及父母一同拜會台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA），感謝理事長劉依貞的提攜，以及協會在2014年將台灣職業賽事推進至世界積分體系，助她完成登板業餘世界球后的最後一哩路。

侯羽薔表示，沒有當年劉理事長的努力，讓台灣賽事能夠取得世界積分，她世界排名第一的地位就不會這麼快來到，劉依貞感動回應：「一切辛苦和努力都值得了！」劉依貞也強調，身為女子職業協會理事長，對於業餘和職業球員都一樣關心，因為業餘球員最終也將會轉入職業，侯家姊妹擁有不錯的資質以及養成背景，祝福她們在高爾夫的道路上持續努力，未來能夠更上一層樓，為自己和國家爭光。

世界積分的規則是，業餘球員角逐職業賽事一樣可以累積業餘積分，所獲積分還會多於一般業餘賽事，近年TLPGA賽事均開放業餘球員參賽，侯羽薔二度在賽事中獲得職業業餘總冠軍，加上在中國女子職業巡迴賽的一場冠軍，積分大幅進補。

侯羽薔去年進入美國亞歷桑納大學就讀，在美國大學賽事中表現優異，世界積分續亦有成長，可惜今年3月初以後，美國的大學賽事受新冠肺炎疫情影響中斷，侯羽薔的業餘積分跟著停滯，直到8月連續參加3場TLPGA所舉辦的賽事表現均佳，讓她積分一舉超越佔據業餘世界排名第一長達34週的法國好手胡森布夏（Pauline Roussin-Bouchard）。

胡森布夏在新冠疫情爆發後，輾轉在歐洲4個國家打了3場業餘賽、1場職業賽，不過進帳的積分不敵侯羽薔在家鄉這3場職業賽，只好讓出后座。

(中時 )