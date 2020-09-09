因應含萊克多巴胺美豬將開放進口，引起中華民國養豬協會不滿，中央畜產會9日邀集全國各地養豬協會在台北天成飯店開會，養豬協會常務監事林承德（中）會前表示他們不是來被摸頭的。（張鎧乙攝）

為瞭解百億養豬產業基金用途，今（9）日中央畜產會上午11時召集各地養豬協會於台北召開「研商妥善運用百億基金推動養豬產業全面升級座談會」說明基金8大規劃，不過有豬協成員表示這次無預警開放美豬令人「措手不及」，只希望今天座談會能得到令人滿意的說法，強調不是來被「摸頭」。

中央畜產會董事長林聰賢於上午11時召開「研商妥善運用百億基金推動養豬產業全面升級座談會」，就基金8大用途、肉品標章等議題做討論，稍早養豬協會也於10時召開會前會。

針對百億養豬產業基金的規劃用途，例如為確保國產毛豬拍賣價格水準在每公斤生產成本65元以上，農委會提出保障豬農收益及產銷平準做法，其他如豬隻死亡強制保險增加補助、策略性擴大出口、屠宰場現代化及冷鏈升級、現代化養豬設備更新補助、提升肉品萊劑檢驗與標示、獎勵餐廳使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業等共8大面向，並細分30項用途。

另外為加強國產與進口的市場區隔，「台灣豬標章」11月起供店家自願性申請，12月發送標章試辦，明年1月正式實施。而具商業登記之餐飲業者及具商業登記之販售豬肉產品店家，「店家名稱」及「豬肉來源」資料欄位將結合衛福部食品雲「非登不可」名單，以利未來稽查及來源追溯。

農委會主委陳吉仲在座談會前接受媒體聯訪時表示，希望今天可以確定百億基金用途，日後也一定會和大眾說明，百億基金不是為了農民而是消費者，希望產業競爭力能夠提升，以及改善養豬過程造成的環境污染，不過豬農最在意的是維持合理價格，產銷調節將是合理作法，因此沒有補償的措施在裡頭。

中華民國養豬協會常務監事林承德表示，這次不是為了百億基金而來，而是要知道開放美豬進口後豬農將要面臨的衝擊該如何解決，雖然自己仍然反對美豬進口，但希望中央畜產會今天要給出說法，強調是來了解，不是來「被摸頭」。

另一位養豬協會成員說，今天可能不見得會有定論，但希望幹部能先坐下來談，之後會再邀集交通部與衛福部做進一步討論。

(中時 )