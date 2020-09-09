合庫金庫銀行捐贈台中市9所羽球重點發展學校共百萬元球具。（王文吉攝）

合庫金庫銀行董事長雷仲達（左）代表致贈百萬元球具給台中市9所學校。（王文吉攝）

世界羽球男單排名第二的周天成現身，學童排隊爭相索取簽名。（王文吉攝）

世界羽球男單排名第二的周天成（中）指導小球員利用按摩滾筒訓練雙腳肌力及平衡感。（王文吉攝）

小球員利用按摩滾筒訓練雙腳肌力及平衡感。（王文吉攝）

羽壇球星李哲輝（左）、王子維（右）與民代進行友誼賽。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌（左二）搭檔台中市議員謝志忠（右二）友誼挑戰羽球超級球星。（王文吉攝）

合庫金庫銀行長期推展台灣體育活動，9日捐贈台中市9校共百萬元球具，董事長雷仲達特別帶領羽壇球星與年輕選手交流球技。國際羽壇賽事因疫情陷入無限停擺，世界羽球男單排名第二的周天成轉而投入公益，也致贈100個按摩滾筒，並指導小球員訓練雙腳肌力及平衡感。

在立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、台中市議員謝志忠牽線下，合作金庫銀行董事長雷仲達特別帶領世界羽球男單第二周天成、世界男單第十王子維、世界男雙第七李哲輝等羽球界超級球星捐贈台中市9所學校共百萬元球具。

捐贈儀式9日上午在新社國小舉行，現場還安排友誼賽，由蔡其昌、謝志忠對上球星李哲輝、王子維。蔡、謝對打多時都未掉分，蔡其昌甚至還殺球得分，讓大家頻讚「有偷練哦！」蔡其昌則開玩笑說「是幸運球，打到拍框啦！」

合作金庫銀行董事長雷仲達表示，為善盡企業社會責任，奉獻企業之力來支持台灣基層體育紮根，合庫2020年下半年陸續於嘉義、台中、台南、台東舉辦棒球、桌球及羽球等公益活動，使熱愛棒球、桌球及羽球的國小球隊學童，能近距離與合庫球隊的國手們交流學習。

蔡其昌表示，今天專程參加捐贈活動，就是特別來肯定合庫銀行對基層運動的支持，不只羽球，連棒球、桌球都有看到合庫的身影。同時，有機會搭配謝志忠議員跟羽壇兩大球星李哲輝、王子維對打，這是我們的榮幸。

蔡其昌期盼合庫銀行作為照顧基層運動的領頭羊，拋磚引玉吸引更多的企業願意來幫助這些基層的孩子，未來才會有更多的周天成、王子維、李哲輝、戴資穎等世界球星誕生！

張廖萬堅表示，身為立法院教育委員會委員，特別重視教育部對基層運動預算的補助。今天有機會與合庫雷仲達、蔡其昌副院長、謝志忠議員共同來為基層羽球奉獻心力，希望讓小球員們可以無後顧之憂的來運動。

世界羽球總會BWF（Badminton World Federation）自3月中打完全英羽球公開賽後就陷入無限停擺，台灣選手在練球之餘，撥空投入公益。此次合庫贊助台中市西苑高中、萬和國中、豐原國中及新社、大鵬、社口、南屯、南陽、內埔國小等9校，共540打羽球、90支高級球拍、200雙襪子、200雙防護性小腿襪，球星周天成個人則捐贈100個按摩滾筒。

(中時 )