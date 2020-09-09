依據實價最新揭露資料，台北市大安區知名豪宅「One Park Taipei信義聯勤」今年4月在18樓有2戶交易，交易總價皆為4億250萬，拆算車位單價分別為每坪259.5萬、260.3萬，讓今年上半年豪宅200萬俱樂部再添2筆交易，上半年豪宅單價200萬共有5筆交易，其它3筆分別是信義區的冠德信義及聯合大於，然而去年同期單價200萬共有14筆交易，與今年相比有大幅落差。大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，今年高端豪宅缺乏交屋量挹注，因此單價200萬以上豪宅交易量有顯著落差，不過去年扣掉交屋量，今年高單價豪宅交易仍偏低，顯示上半年未解封前，高端買方對於超高單價豪宅的置產趨向保守。

今年上半年單價200萬豪宅僅出現在大安區及信義區，並以One Park Taipei信義聯勤及聯合大於等屋齡5年內的新豪宅為主，其中信義聯勤成交單價在每坪260萬左右，是今年200萬俱樂部中單價最高的豪宅，而中古豪宅在今年上半年沒有高單價的交易。郎美囡指出，大安區及信義區為台北市高價地段，也是豪宅匯集的主要行政區，尤其大安區大安森林公園周邊、信義區的信義計畫區及其周邊都是豪宅的主力地段，今年高端買方購屋置產的不僅看指標區域，也偏好新豪宅，因此今年新超豪宅交易獨占鰲頭。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨表示，今年受惠貨幣寬鬆及低利帶動，不動產市場相當熱絡，雖然上半年頂級豪宅交易量尚未增溫，不過從今年7、8月的買賣移轉棟數可觀察出房市熱度高，而高端買方手握大筆資金需要穩定的投放標的，故推估下半年豪宅市場交易穩中求進。

(時報資訊)