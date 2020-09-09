12名港人疑潛逃台灣被中國海警截獲並羈押在深圳。港區人大代表葉國謙指出，當局在37天內決定是否起訴，估計12人被起訴非法入境內地罪行的機會較高，涉《香港國安法》的機會較低。

葉國謙今（9日）早在電台節目中表示，按大陸法律，普遍判囚一年，嚴重情況囚2至7年，最嚴重情況如任「蛇頭」引致他人死亡，最高可判處終身監禁。有關人士在大陸完成審判和服刑後，會遣返香港，進行在港相關法律程序。他說大陸法律有保障被捕人士聘請律師的權利，但要先證實委託律師的身分。

民主黨立法會議員涂謹申在同一節目表示，以往港人在香港以外地方犯法，香港政府會積極協助，尋求遣返相關人士。他指，這次個案特別在該12人在香港有案在身，部份人士遭法院通輯。雖然香港和大陸沒有引渡安排，但以往亦可以要求將涉案人士送返香港，在邊境交收。

涂謹申指出，該批港人原意想非法入境台灣，目的地並非大陸，雖香港四周都是大陸水域。涂謹申強調，如果他們無意圖進入大陸犯案，可按先例交回特區依法處理。

(中時 )