職業不分貴賤！中國大陸陝西有一名李姓男子，他表示日前欲前往書店，卻因穿著遭到門口保全攔下，他表示當天他穿著一件迷彩褲及灰藍色的襯衫，該名保全對他說「你的衣服像幹活穿的衣服」，李男與保全表示「自己平時穿搭就是如此」，雖在一番溝通後，雖如願進到書店內了，但心裡卻有點不舒服。

根據陸媒綜合報導，李先生欲要進入書店時，他其實不知道對方是保全人員，還是書店店員，當時只被問了一句「你是不是旁邊工地幹活的工人」？李先生否認表示，自己只是來書店逛逛，豈知，保全又加碼一句「你的衣服像幹活穿的衣服」，他只好無奈解釋「自己平時的衣著就是如此」。

李姓男子當天穿了一條迷彩褲，卻被說太像工人。（圖／翻攝自新聞大小事）

他認為「不管是誰，都應該受到尊重」，若我今天真的是個工人，我喜歡看書，就只能拒人於千里之外嗎？即便在溝通之後，他順利的進入書店內，他仍覺得心裡不太舒服。事後該書店在媒體版面得知此事後，發了聲明表示「衷心歡迎任何人都能來訪，造成李先生不愉快的經驗，會加強員工後續培訓問題，避免類似事件再次發生」。

店家事後也發出聲明道歉，並表示會加強員工訓練及素質。（圖／翻攝自新聞大小事）

事件曝光，引發滿多網友不滿，難道進入書店就該打扮得漂漂亮亮嗎？應該是穿著大方、乾淨得體，就沒問題才對；也有人提醒希望該書店能約束自家的員工，並摘掉有色鏡片，讓這冷漠及偏見的城市，更有溫度。

(中時新聞網)