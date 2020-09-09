前世界球后大坂直美9日在艾許球場力戰80分鐘，以6比3、6比4直落2擊敗美國同胞羅潔絲（Shelby Rogers），生涯第2次晉級美網女單4強，下役將與另一位同胞布蕾迪（Jennifer Brady）爭奪決賽門票。

8強賽大坂直美左大腿依然纏著膠布、帶傷上陣，但發球威力不減，最快時速達到108哩，且一發成功率高達83％，展現高強的穩定性守住比數，她賽後點出自己獲勝關鍵，「重要的是成為一名侵略者，並且要避免犯錯的次數。」

其實兩人表現不相上下，可惜羅潔絲因連續幾個破發點都敗在自己手裡而被逆轉，大坂賽後表示過去從未擊敗羅潔絲，一直令她耿耿於懷，這場總算是復仇了！她說：「很高興我今天以良好積極的態度擊敗了羅潔絲。」

大坂直美將在4強遭遇布蕾迪，布蕾迪上個月剛贏得了她職業生涯的首個WTA單打冠軍，大坂說：「我認為她是一位非常了不起的球員，因為她擁有我嚮往的多樣性，所以我有點嫉妒！」她認為這將是一場非常艱難的比賽，但都會盡力而為。很高興能進入4強，希望能繼續前進。

(中時 )