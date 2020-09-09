彰化縣議員鄭俊雄表示，興建完成能串連到南投二水的集集支線，帶動南彰整體鐵道旅行發展 （吳建輝攝）

田中鎮長洪麗娜說，高鐵外圍連接特定區，東彰路等新設馬路，日夜都吸引許多民眾到這裡來運動，相信未來雙鐵共構後，能加速帶動田中運動小鎮的整理發展。（吳建輝攝）

台鐵近年都在集集支線推出彩繪列車，吸引大批鐵道迷。（資料照）

全台哪個高鐵站最荒涼？許多人第一時間都會聯想到彰化高鐵站，彰化高鐵在位在彰化「田中」，距離最近的台鐵至少還有3公里，公車或接駁車班次也不多，讓許多民眾抱怨真的像是坐高鐵到「田中」，希望能趕緊築起雙鐵共構，早日脫離「荒涼」二字。

彰化高鐵站2015年啟用，原先地方期待可帶動南彰鄰近田中鎮、社頭鄉、田尾鄉、溪州鄉等鄉鎮發展，但因為彰化高鐵出站後，交通不便，周邊也無較大建設，距離附近相較有發展的員林市還要25分鐘，彰化市更是要35分鐘以上路程。

交通部長林佳龍年初到田中獻上大禮，要興建彰化田中高鐵、台鐵雙鐵共構，地方期待已久，卻遲遲未見進度，甚至還傳出前瞻計畫軌道工程經費被砍，讓地方擔心是否化成泡影，今彰化縣府工務處長林漢斌出面回應，表示工程已進入綜合規劃設計，台鐵預計明年可完成設計規劃。

彰化縣議員鄭俊雄表示，彰化高鐵連結台鐵的軌道衝程，絕對是帶動南彰發展的指標性工程，讓南來北往的商務人士，可以更便捷的達成一日生活圈，加速未來南彰整體發展；觀光的部分還能串連到南投二水的集集支線，所以這條台鐵支線一定要加速來完成。

田中鎮長洪麗娜說，年初交通部長林佳龍到田中視察，就宣布要興建全長3公里、連結高鐵彰化站到台鐵田中站的田中支線，更允諾要在2022年底動工，2026年能通車營運，田中鎮民都引頸期盼，相信未來能串聯南彰的鐵道旅遊，以及帶動田中運動小鎮的整體發展。

林漢斌表示，彰化高鐵連接台鐵軌道工程已進入綜合規劃設計計，明年應可完成設計規劃，列入前瞻計劃軌道工程共19.6億元，未來若通過台鐵進行工程招標，工程經費編在2022年，最快明年會同步進行都更及土地徵收，能加速完成鐵道建設。

(中時 )