「代理孕母」爭議超過20年，立委吳秉叡上午舉行「人工生殖法」修正案公聽會，並強調本屆立委期間一定會審此案，希望衛福部提出官方版對案。國健署副署長吳昭軍回應，但儘速提出官方版修正案。

吳昭軍也說明，人工生殖法在2016年報院後被行政院退回，目前已針對人工生殖法中，代孕者權利問題，及親權、探視權、反悔權通盤後續研議，由於法令涉及委託夫妻、 代理孕母、及子女三方權益。法案也會明定，保障代理孕母隱私、身體自主權及流產權利。如懷孕失敗，代理孕母有沒有權中止代孕契約，此外，代孕風險也要被充分被告知。

吳昭軍表示，為避免代孕者商業化、工具化，法律也會明定是以「無償方式」進行，但要有一定金額作為補償，包括營養品、工作權等，同時，為保障國內婦女，也會規定委託方至少一方要有中華民國國籍， 以免國內婦女成為國外的代理孕母。

至於委託夫妻的條件，也將限制是妻無子宮、或子宮因疾病難以懷孕、或懷孕到分娩危及生命之虞等設限條件，避免有錢人因不想生而找代理孕母。

出席公聽會的婦產科醫學會理事長黃閔照說，他常看到許多婦女在診間，掉著眼淚進來、掉著眼淚出去這些都是社會問題，現在都開放同性婚姻，代理孕母比同婚的衝擊性更低；和信醫院藥學進階教育中心主任陳昭姿表示，她出席類似公聽會超過20年以上，不孕不是罪，她立誓今生要把法案完成。

勵馨基金會執行長王玥好說，有關立法基金會會期待優先保護代孕者，現行修法版本中還有很多討論空間，像在法案第18之5部分，要不要給予酬金陷入兩難，希望代孕不要商品化，也希望給予的必要費用要以代孕者為考量。而18之10的懷孕經診斷有遺傳疾病部分，可人工流產，但代孕者流量是否要先生同意等？勵馨希望立一個對弱勢代孕者有保障的法。

今天的公聽會也邀請出國尋找代理孕母的陳先生現身說法，說花了200多萬元前往烏克蘭，但因仲介等因素求子無望，聽到吳秉叡表示本會期一定會審「人工生殖法」，陳先生激動的豎起兩手拇指比讚。

(中時 )