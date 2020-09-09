美國總統川普從不掩飾個人喜好美色，對女兒伊凡卡出眾的美貌更是沾沾自喜。他的長期前私人律師柯恩（Michael Cohen）在新書中說，川普曾經聳肩說，要是另一半梅蘭妮亞因為他不忠而離開也無所謂，因為他隨時都能找得到老婆。

據《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，川普在入主白宮前馳騁商場，而他經常在商業交易中，利用長女伊凡卡的美貌，讓那些人無法保持頭腦清醒。

(中時新聞網)