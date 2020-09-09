工商協進會理事長林伯豐9日直言，政府與美方還沒有進行貿易談判就先承諾放寬美豬牛進口，且不經過立法院通過，「有一點意外。」他說，貿易談判應該是對等的。

不過，經濟部長王美花指出，放寬豬牛進口，其實是以前政府答應的，所以，才以國際的標準開放，來解決長期的問題。

工商協進會今日召開理監事會議，會中邀王美花進行專題演講，同時與美國商會簽署促進台美簽定BTA的共同聲明。會前林伯豐與王美花接受媒體訪問時做了上述表示，林伯豐指出，台美談判應以台灣利益優先，現在看來是台灣先承諾，這樣的話台灣應該跟美國要談對等的開放。

他說，台灣需要出口到美國的種類比如工具機、機能衣服與布料等，美國希望出口到台灣來的，當然我們也知道，比如車輛、化學品、農畜產品，應該一次來談台灣先承諾且沒有經過立院討論、公聽會，是有一點意外。

是否會擔心美方因此要求更多？林伯豐指出，目前台灣對美國是出超，所以美方會有所要求是必然現象，最終還是要看談判內容，對台灣應該是有利有弊的。

(工商 )