第55屆電視金鐘頒獎典禮將於26日周六在國父紀念館舉行，今年跳脫固定主持人方式，將由3組分段主持人擔任典禮主持，包含首次踏進金鐘殿堂擔任主持的白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖，加上Lulu黃路梓茵搭配盧廣仲，及曾國城加炎亞綸的組合，星光大道則由去年表現零負評的黃豪平搭檔大霈聯手主持。

白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖首次跨台攜手合作，白家綺接了金鐘主持人工作後，才得知懷孕喜訊，因此在服裝造型得看依身形做調配，希望可以當第一位最美的金鐘孕婦主持人，她把自己定位成「搞笑擔當」，喊話需要炒熱氣氛的工作都可以交給她。Gino笑說：「跟金鐘的淵源應該是每年都有看吧？」他前年因和侯怡君一同主持舞蹈節目拿下金鐘獎，問到主持人和入圍者哪個緊張，他說當然是坐在台下等待的過程比較緊張，但也提到這次心情是戒慎恐懼。

陳冠霖從未當過主持人，每年金鐘典禮都碰巧在拍戲，這次終於有機會可以親自參與這麼大的盛典，「現在眼睛不好，看遠的地方有閃光，看近的地方有老花，無論是手卡還是提詞機，都很怕看不見字，因此要靠其他3位主持人多照顧。」當天服裝走黑手黨造型。而曾莞婷一直想參與金鐘卻沒機會，這次好不容易可以當主持人，自己也挺意外，她抱著學習、觀摩的心，盡全力做好主持人角色，還開玩笑向另一組主持人Lulu喊話：「萬一不小心主持太好，把妳幹掉怎麼辦？」

(中時 )