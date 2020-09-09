全國家長會長聯盟9日舉行「馬麻，我也要國王與國王嗎？」記者會，台北市家長會長協會榮譽理事長徐正文（左起）、新北市中小學家長會長協會理事長邵澤淵、全國家長會長聯盟理事長潘品睿、新北市中小學家長協會副理事長李文良及高雄市家長協會理事長洪志和，拿標語，喊口號，除了要求教育部公布選書和審書制度，讓審核透明，並要求主動收回該書。（劉宗龍攝）

全國家長會長聯盟9日舉行「馬麻，我也要國王與國王嗎？」記者會，台北市家長會長協會榮譽理事長徐正文、新北市中小學家長會長協會理事長邵澤淵、全國家長會長聯盟理事長潘品睿、新北市中小學家長協會副理事長李文良及高雄市家長協會理事長洪志和，拿標語，喊口號，除了要求教育部公布選書和審書制度，讓審核透明，並要求主動收回該書。

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