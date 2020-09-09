全國家長會長聯盟要求教育部主動收回「國王與國王」繪本 15:032020/09/09 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全國家長會長聯盟9日舉行「馬麻，我也要國王與國王嗎？」記者會，台北市家長會長協會榮譽理事長徐正文（左起）、新北市中小學家長會長協會理事長邵澤淵、全國家長會長聯盟理事長潘品睿、新北市中小學家長協會副理事長李文良及高雄市家長協會理事長洪志和，拿標語，喊口號，除了要求教育部公布選書和審書制度，讓審核透明，並要求主動收回該書。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國家長會長聯盟9日舉行「馬麻，我也要國王與國王嗎？」記者會，台北市家長會長協會榮譽理事長徐正文（左起）、新北市中小學家長會長協會理事長邵澤淵、全國家長會長聯盟理事長潘品睿、新北市中小學家長協會副理事長李文良及高雄市家長協會理事長洪志和，拿標語，喊口號，除了要求教育部公布選書和審書制度，讓審核透明，並要求主動收回該書。（劉宗龍攝） 全國家長會長聯盟9日舉行「馬麻，我也要國王與國王嗎？」記者會，台北市家長會長協會榮譽理事長徐正文、新北市中小學家長會長協會理事長邵澤淵、全國家長會長聯盟理事長潘品睿、新北市中小學家長協會副理事長李文良及高雄市家長協會理事長洪志和，拿標語，喊口號，除了要求教育部公布選書和審書制度，讓審核透明，並要求主動收回該書。 (中時 ) #全國家長會長 #教育部 #國王與國王 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不動產協進會理監事改選 理事長 龍寶建設張麗莉接任 04:102020/09/09 產業特刊 國王與國王 保守團體、性別團體互摃 12:402020/09/09 生活 海峽論壇20日廈門開幕 今年兩岸最大規模民間交流 王金平可望會見汪洋 04:102020/09/09 兩岸要聞 開放美豬未對慢性病患風險評估 陳椒華要求衛福部提科學實證 11:092020/09/09 政治 教部贈書《國王與國王》 家長團體呼籲回收書籍 12:402020/09/09 生活 柯文哲昔批總統身邊都貪汙 宅神諷：丁只是在辦公室愛愛 11:342020/09/09 政治 首都之戰 蘇揆說陳時中鄭麗君都好 04:102020/09/09 政治要聞 陳時中選台北市長會怎樣 醫曝2結果的功臣與戰犯 08:592020/09/09 政治 吸乾老店2／不要跟妳老公說！ 董娘閨密自封聯一「營運長」還聘業務招商 08:462020/09/09 社會 宅神2句話惹怒基隆市長 引爆天龍國與偏鄉大戰 10:302020/09/09 生活 生活熱門新聞 牛津新冠疫苗試驗喊停 張上淳揭接種者出現恐怖併發症 - 生活 明起兩天鋒面襲台 降雨最劇烈時間點出爐 - 生活 神秘「曜石黑」口罩來了 9／11全家預購 單寧玫瑰粉全台陸續登場 - 生活 整塊全是油！營養師曝「豆腐熱量」排行 網驚：滷味必點 - 生活 全聯驚見炫霓紫中衛口罩 她曝價格網爆動：像中樂透 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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