許鞍華從凱特布蘭琪手中接過獎座。（摘自臉書）

今年73歲的香港名導許鞍華日前到達威尼斯，除了宣傳新作《第一爐香》，台灣時間9日凌晨舉行終身成就金獅獎頒獎儀式，她從今年的評審團主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）手中拿到獎座，興奮地高舉起來，更開心親吻金獅獎座。許鞍華是首位獲獎的華人女導演，上一位獲得終身成就金獅獎的華人導演是吳宇森，他在2010年獲此殊榮。而本屆另一位獲終身成就獎的英國影后蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）則在上週領獎。

許鞍華在台上首先分享自己想起了迪蘭托馬斯的詩作《不要溫和地走進那個良夜》，也感謝威尼斯影展在她人生的關鍵時刻給了她這個獎，不僅鼓勵了她，同時也鼓勵了香港人，「我想把榮耀回歸給香港，我的城市，這個我所成長、生活的地方，不但提供我獎學金到倫敦學電影，也給了我生命經歷、工作機會和找到成就感。」

她也幽默分享：「當我得知獲獎的那刻，周遭朋友給了我前所未有的祝福，甚至連幼稚園同學都來祝賀，你信不信，我當天花了整整6個小時回訊息道謝。」獲獎後，許鞍華表示自己將回到家鄉協助年輕一輩的電影人，讓他們未來也能拿到一座終身成就獎，並在最後喊道：「電影萬歲！」，台下觀眾拍手叫好。

許鞍華在1979年出道，首部電影作品為《瘋劫》，為「香港新浪潮」的重要領軍人物，在70至80年代革新香港電影。執導幾十年間，她的佳作多不勝數，如《投奔怒海》、《女人四十》、《天水圍的日與夜》、《桃姐》等，也是唯一一位奪得6屆香港電影金像獎最佳導演得主。

(中時 )