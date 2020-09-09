2020年9月9日 — 免費暢玩的多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式宣布，全新《戰艦世界》Podcast節目即將隆重登場，每週一次的Pocast將以全球海軍歷史為主題，帶領聽眾與玩家探索20世紀最具有代表性的戰艦，研討這些戰艦是如何建造，進一步挖掘戰艦背後歷史、偉大事蹟與錯綜複雜的故事。玩家甚至在遊戲內就可以直接收聽Podcast，只要將 Podcast 設為背景音樂的選項，就能體驗一邊玩《戰艦世界》以及一邊聽Podcast的樂趣，另外，Podcast的節目內容將與《海軍傳奇》紀錄片系列內容同步。目前Podcast僅提供英文與俄文版本。

第一集的《戰艦世界》Podcast中，《戰艦世界》歷史專家團隊將探討瑞典的Bofors L60，這個40公厘中型高射炮被視為是一個真正的全球性武器，第二世界大戰以來，Bofors L60一直是眾多國家防空炮的首選，在防空武器方面能夠發揮極大功用。

《戰艦世界》資深博物館 & 軍事關係專家Sergey Gornostaev表示：「我們很高興廣受歡迎的《戰艦世界：傳奇》紀錄片系列將延伸至Podcast平台，讓更多歷史學愛好者能夠一同參與。無論您是在上班通勤的路上、在家做家事或者進行線上戰鬥，都可以一邊聽著《戰艦世界》Podcast，一邊進行手邊的工作。」

《海軍傳奇》紀錄片系列目前已推出60集，在《戰艦世界》官方YouTube頻道累積了超過3,500萬的觀看次數，其系列專門針對影響力極高的戰艦做深度介紹，包括來自美國、英國、德國以及俄羅斯等國家的戰艦。

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《戰艦世界》

關於《戰艦世界》

《戰艦世界》 是一款海軍作戰的大型多人線上遊戲，讓玩家投入二十世紀上半葉的大規模海戰。上萬噸位的當代海上巨人將會在遊戲重現史詩級的戰鬥。採用玩家對戰及玩家聯合作戰的遊戲模式，由戰遊網公司開發和發行運營。為了引入多元化的戰術，《戰艦世界》為玩家提供多種艦船選擇，包括能夠從遠距離提供空中支援的航空母艦，強大威武、震懾人心的主力艦和重巡洋艦，以及輕巧靈敏，合適採用狼群戰術的驅逐艦。

關於《戰遊網》

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。

(科技)