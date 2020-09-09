台大公衛學院教授陳秀熙今天召開線上防疫說明會指出，目前全球新冠疫情雖有趨緩，但多為美國病患大量治癒所致，其他醫療量能較不足的國家如印度、巴西、墨西哥、哥倫比亞等國，疫情仍然嚴峻，建議未來疫苗量產時國際資源分配需保持平均，否則新冠疫情蔓延時程將繼續延長。

陳秀熙表示，近期全球新冠疫情趨緩，要仰賴美國治癒人數大增，從曲線來預估，至9月13日的全球確診人數將達2896萬人，康復人數將來到1984萬人，若確診人數與康復人數能盡早黃金交叉，距離新冠疫情落幕又更往前一步。

雖然全球疫情趨緩，但仍有國家近期疫情仍處在高峰期，亞洲最嚴重國家就屬印度，但屬於解封後再度爆發的大規模疫情，陳秀熙說，印度因先前封城導致經濟嚴重萎縮，自9月起開始第四階段解封，至9月21日恢復百人以下活動後，疫情就直線攀升，甚至連遠在安達曼海的大安達曼原始部落都有10人確診，可能會引發安達曼人的滅族危機。

治療方面，陳秀熙建議，由於新冠病毒是RNA病毒，若是用單株的抗體藥物治療，可能會漏掉少部分的病毒株，將來一旦病毒繁殖過量，還是有可能感染給其他人，可嘗試雞尾酒療法，加入不同株的混合抗體治療，才能有效抑制病毒生存。

陳秀熙說，目前世界上的富有大國已預購超過20億劑的新冠疫苗，擔心疫苗未來若分配不均，會發生像2009年H1N1時的慘況，造成新冠疫情的流行期更長與更多死亡，呼籲全球各國除各自要有疫苗生產能力外，也要扶持中南美、非洲等經濟弱勢國家，才能盡早終結新冠肺炎的流行。

(中時 )