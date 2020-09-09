彰化沿海地區流行送肉粽出煞儀式，近來在媒體的關注下，逐漸撗散至其他縣市鄉鎮，就連嘉義民雄鄉也在鬼月辦了一場送肉棕，而引發當地民眾人心惶惶。對此，命理老師楊登嵙認為，鬼月是好兄弟放假的季節，送煞易讓亡者觸景傷景，萬一亡靈抓狂，驚擾到好兄弟，反傷及參與儀式的生人，最好要避開。

送肉粽又名送煞或喫麵線，是台灣民間的傳統除煞儀式。所謂「肉粽」、「麵線」都是台語的黑話，意指上吊。吊頸自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，會再找人當交替，以求自己的超度轉世。送肉粽儀式通常先進行「跳鍾馗」除煞，再將亡者自縊的繩索到海邊或是在河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，送肉粽取「線綁住肉」的概念，於自縊者形同肉綁繩子上面，與肉粽相似而得名。至於在鬼月送肉粽儀式，他認為，送肉粽主要是要說服亡者結束人間的怨氣，但鬼月卻是好兄弟放假的時候，讓亡者看到好兄弟反會觸景傷情，以致抓狂，就可能傷及參與儀式的無辜民眾了。

楊登嵙提醒，送肉粽法會都會貼公告周知，不相干人等最好走避現場，不要湊熱鬧，若非得參加此儀式，最好符咒帶身上，才不會遭到煞氣卡到陰。

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