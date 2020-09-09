立委范雲9日與彩虹平權大平台、高雄市全人教育家長協會、台灣多元教育家長協會、台灣親子共學教育促進會等家長團體及性別團體在立法院群賢樓門口舉行「認識多元 社會更和諧！友善教育 家長相挺！」記者會，拿標語，一起站出來相挺「國王與國王」繪本及性別平等教育。

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