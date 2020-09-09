交通部航港局今（9）日宣佈，19、20日將在基隆八斗子漁港遊艇泊區舉辦「遊艇狂潮」系列活動，主打「遊艇自駕體驗」、「遊艇夜宿體驗」、「一日船管家」、「遊艇登船搭乘體驗」，甚至還有「北台灣最大船聚」，邀請民眾前往體驗！

航港局今天為此舉辦宣傳記者會，除了交通部次長祁文中、航港局長郭添貴外，包含基隆立委蔡適應、台灣遊艇帆船協會理事長陳柏叡、中華民國帆船協會理事長陳雙全、台北市私人遊艇協會總幹事陳威善、亞果集團旗下「亞澎遊艇開發公司」董事長黃裕庭、台灣遊艇工業同業公會秘書長張學樵、台北海洋科大副校長呂曜志等業界、學界代表，均出席力挺。

郭添貴表示，「藍色公路十年綜合發展計畫」已排定將大力發展遊艇產業，新冠肺炎疫情下，先是推出坐船「跳島遊」、接著是坐船「環島遊」，現在還要續推「遊艇遊」。台灣是製造80呎以上大型遊艇的國家，世界排名第五大，然而在遊艇的「休閒領域」還有很大發展空間。

祁文中說，目前全台有上千艘遊艇、一千個遊艇泊位，更有近1.8萬人取得遊艇駕照，遊艇若要切入海上休憩事業，必須結合觀光元素，像是找旅行社合作、包裝行程。

蔡適應也說，玩遊艇是新的海洋體驗，而國內遊艇駕照的數量或許可以成為一項指標，說不定台灣可以成為全球遊艇駕照最多的國家，而這次「遊艇狂潮」系列活動選在基隆舉辦，歡迎民眾攜家帶眷一起來基隆體驗遊艇魅力！

航港局也表示，遊艇發照數量以每年約2千張的速度穩定成長，因此這次「遊艇狂潮」活動特別安排遊艇「自駕」體驗活動，號召「有駕照」的民眾參與，重溫駕駛遊艇的樂趣；若是沒有遊艇駕照也沒關係，航港局也規劃「遊艇搭乘體驗」，特別安排基隆在地導覽人員，以「漁人視角」航行解說，環繞整個基隆潮境海灣，為民眾帶來絕美的視覺饗宴，認識基隆海灣之美。

還有，航港局說，「遊艇狂潮」活動也安排一般民眾平常難得接觸的「夜宿遊艇」體驗，成功報名的民眾除了可以享用船上飲食、設施，更能體驗「躺在遊艇上欣賞夜晚星空」的享受，甚至是享受賓至如歸的「遊艇管家服務」！

航港局特別提到，本次系列活動最重要主軸為「北台灣最大船聚」，航港局廣邀遊艇、帆船船主參與，當天包含：海味市集展售，滿足船主各式海上休閒活動、浮潛、海釣等需求，還有壓軸的海上狂潮盛會，安排船行陣列同時啟航，在基隆海灣寫下歷史！還有夜晚的船主之夜派對，提供船長之間的交流派對時光。

(工商 )