全球受疫情影響，各產業紛紛加速數位轉型，今(9)日廣達(2382)、聯發科(2454)、宏碁(2353)攜手宣布，將共同組成Chromebook產業鏈超前布署，透過生態資源的全面性整合，共同啟動「台灣教育數位轉型」計畫，聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑受訪時表示，看好整體Chromebook今年和明年的成長是數以倍計，聯發科也會持續強化產品線布局，搶搭這波Chromebook浪潮，明年還會推出採用台積電6奈米製程的Chromebook處理器新品。

游人傑表示，聯發科持續全球布局，今年因為疫情的關係，造成家庭中的三大需求改變，首先，就是居家辦公、遠距教學所創造的網路需求；再者，就是平台的興起，Chromebook就是一個最好的例子平台，最後，就是對於娛樂需求，激發出串流影音，創造出很大的需求，對聯發科來說，本次可以和台灣品牌宏碁、代工廣達強強聯手，挾台灣IT基礎，進而布局全球，參與整個生態圈，為台灣教育數位轉型盡一份心力。

本次聯發科和廣達、宏碁合作，將Chromebook做全面性的整合，4年前聯發科第一次和宏碁在Chromebook的合作是8173處理器，為28奈米，本次採用的則是8183處理器、是12奈米製程，游人傑表示，聯發科今年年底推出的8192，預計將是7奈米，在CPU處理能力大幅提升，可以不用把所有AI的處理都推到雲端，聯發科切入Chromebook多年，過去聯發科從Android的手機開始一路到平板，和Google的合作很密切，聯發科4年前第一次切入Chromebook市場，今年會是大豐收的一年，樂觀看好整體Chromebook今年和明年的成長是數以倍計。

在新品計畫上，游人傑表示，聯發科瞄準Chromebook大好，預計明年上半年6奈米的Chromebook處理器8195，是採用台積電(2330)的先進製程，以打造完整的Chromebook處理器產品，且聯發科除最重要的核心處理器外，還有電源管理IC、以及WiFi6的模組，聯發是從電腦光碟機起家，有很完整的PC經驗，預計明年Chromebook會是聯發科一個重要的動力，期望讓Chromebook的運用，不管在學習、辦公或是影音串流，都可以做到最好的體驗。

(時報資訊)