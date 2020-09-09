路透引述韓媒指出，由於美國的禁令，三星電子的顯示器部門以及樂金顯示器(LG Display)預計將停止供應華為智慧型手機所需面板。

三星顯示器為三星電子和蘋果手機的最重要OLED面板供應商，為重要高階手機面板供應商。

樂金顯示器在聲明中指出，由於出貨給華為有限，所以禁令對公司衝擊不大。

美國在八月加緊對華為的技術禁令，禁止使用美企技術的公司對華為輸出晶片。

三星顯示器和樂金顯示器將在美禁令時間9月15日停供滑為面板，也包括驅動面板所需晶片。但韓媒Chosun Biz認為，與蘋果相比，來自華為的面板訂單占比較小。

另據ZDNet報導，三星電子與SK海力士也加入華為停供禁令，9月15日起，其記憶體將不再供貨給華為。兩公司主要為遵守美國8月17日公布的技術禁令。兩家公司的DRAM和Nand Flash產品先前供貨華為，據悉在SK海力士的占比較高，受影響較大。

美國在八月新增38家華為相關公司的實體清單。知情人士指出，三星與SK海力士在五月時仍不清楚其記憶體業務是否為華為制裁範圍內，但美國八月新一波的宣示，讓兩公司了解其已涉入制裁範圍。

(時報資訊)