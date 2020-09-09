民眾黨團今天舉行開放美豬牛公聽會，衛福部未派代表出席，民眾黨團總召賴香伶表示，衛福部是食安把關最高機關，對於外界對開放美豬美牛進口疑慮，卻定調衛福部長陳時中說得算，只有陳時中可以對外發言，連公聽會說明政策機會都放棄，非常不尊重國會，嚴正抗議並表示遺憾。黨團幹事長高虹安也痛批，號稱「最會溝通的政府」，卻選擇逃避不願正視民意。

台灣公共衛生學會教授蔡詩偉表示，現有調查數據相對有限，對高風險、易感族群飲食習慣掌握不夠，且長期食用低濃度萊克多巴胺的效應看不出來。全家聯合診所醫師蘇偉碩也說，對於低劑量到底安不安全，科學證據不足的情況下應該藥下市，根據論文資料，萊劑對人類腎臟細胞會產生毒素，氣喘患者長期食用萊豬，可能會降低氣喘病的藥效，建議衛福部食藥署應該立即評估萊克多巴胺的神經發育毒性風險。

新竹養豬小農郭先生質疑，政府雖承諾國內養豬戶禁止使用萊客多巴胺，但有些養豬會用廚餘餵豬，若含萊劑的美豬未食用完拿去餵豬，是否會有風險，若屆時檢驗出含有萊劑，責任歸屬如何界定。

農委會防檢局動物檢疫組副組長林志憲表示，照常理講，不可廚餘都是美豬，且美豬進口經過檢疫萊劑含量非常低，加上目前因應非洲豬瘟，養豬廚餘要以90度以上、3個小時烹煮加熱，長時間高溫能將萊劑降解，豬隻吃完廚餘也不是馬上上市，代謝率非常快，較無疑慮。

至於外界質疑預公告期僅7天過短，農委會解釋，公告期限是配合衛福部美豬殘留容許量標準，預告期限雖然只有7天，但收到上千封郵件跟國會指教，各界意見都有聽進去，9月7日正式公告，說明萊克多巴胺不會用在動物飼料上。

(中時 )